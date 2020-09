Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de la Serviciul Grupuri Infracționale Violente și Serviciul Investigații Criminale-Sector 1 pun in aplicare la momentul transmiterii știrii 15 percheziții in București, Ilfov și Teleorman. Descinderile vizeaza clanuri interlope. Conform surselor Puterea, perchezițiile au loc la clanul Sadoveanu.…

- Descinderi de amploare, joi dimineața, in București și in județele Ilfov și Teleorman la doua clanuri interlope. Polițiștii fac verificari intr-un dosar privind savarșirea infracțiunilor de șantaj, tulburarea ordinii și liniștii publice și amenințare, transmite Poliția Capitalei.In aceasta dimineața…

- Polițiști și procurori pun in aplicare, in dimineața zilei de joi, 16 mandate de percheziție domiciliara și 15 mandate de aducere, in municipiul București și in județele Ilfov și Teleorman, anunța Poliția Capitalei..DOLIU in lumea teatrului: unul dintre actorii indragiți de spectatori a incetat…

- Politistii bucuresteni efectueaza, miercuri, perchezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov si Calarasi intr-un dosar in care mai multe persoane sunt suspectate de evaziune fiscala cu haine si produse cosmetice. Potrivit unui comunicat al DGPMB, miercuri dimineata, Serviciul Investigare a Criminalitatii…

- Politia Romana face, miercuri, 45 de perchezitii, in Bucuresti si 6 judete, la 56 de persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ doua milioane de lei unei unitati bancare, prin inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals material in inscrisuri oficiale si uz de fals,…

- Peste 120 de polițiști din București fac, marți, 16 percheziții intr-un dosar de inșelaciune, ce vizeaza false cadre sanitare care ar fi convins mai multe persoane ca sunt bolnave și trebuie sa cumpere aparatura medicala pentru a se trata. Un numar de 15 suspecți vor fi aduși la audieri.Marți,…

- Politistii din Capitala pun in aplicare marti mandate de aducere pe numele a 13 persoane din mai multe judete, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani. Potrivit unui comunicat al DGPMB, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul Investigarea…