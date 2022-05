”In aceasta dimineata, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Gorj – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj, efectueaza 27 de perchezitii domiciliare, in judetele Gorj, Giurgiu, Timis, Alba, Suceava, Neamt, Iasi, Olt, Dolj, Sibiu si municipiul Bucuresti, in vederea documentarii activitatii infractionale a unor agenti economici si persoane fizice, care desfasoara activitati de colectare si reciclare de deseuri”, anunta, miercuri, Politia Romana. Sursa citata a precizat ca perchezitiile se deruleaza…