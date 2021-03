Stiri pe aceeasi tema

- Patru perchezitii au loc joi, 11 martie, in locații din Bucuresti si din Ilfov, Trei barbati banuiți ca au furat seifurile dintr-o casa de pariuri si din sediul unei societati comerciale au fost reținuți și vor fi audiați la sediul Serviciului Investigatii Criminale. In total, indivizii au sustras circa…

- Politistii efectueaza joi dimineata perchezitii in Bucuresti si in Ilfov, ele vizand trei barbati care au furat seifurile dintr-o casa de pariuri si din sediul unei societati comerciale, informeaza news.ro . ”Astazi, 11 martie 2021, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti…

- Politistii bucuresteni efectueaza miercuri dimineata 30 de perchezitii domiciliare in Capitala si in patru judete - Ilfov, Prahova, Bacau si Constanta -, in cauze privind savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor, informeaza Agerpres. „In aceasta dimineata, politisti…

- Politistii bucuresteni efectueaza miercuri dimineata 30 de perchezitii domiciliare in Capitala si in patru judete - Ilfov, Prahova, Bacau si Constanta -, in cauze privind savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor. ''In aceasta dimineata, politisti din cadrul Directiei…

- Patroana restaurantului Jariștea din București, Aurelia Nicolau, cunoscuta drept Kera Calița e vizata de un dosar de evaziune fiscala. Polițiștii au descins in aceasta dimineața in mai multe locații din Capitala. “Politisti Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului…

- In aceasta dimineața, polițiști ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Sector 2 au pus in aplicare un mandat de percheziție domiciliara in Orașul Voluntari, județul Ilfov, intr-un dosar penal aflat in supravegherea Parchetului…

- Polițiștii din București fac, miercuri, mai multe percheziții la locuințele unor persoane din București și din județul Ilfov, intr-un dosar de evaziune fiscala, ce vizeaza domeniul construcțiilor. Surse din ancheta au declarat pentru G4Media ca trei dintre descinderi se desfașoara la Primaria generala.11…

- Polițiștii Capitalei fac mai multe percheziții in București și Ilfov intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul construcțiilor, prejudiciul fiind de 2,7 milioane de lei. Conform surselor PUTEREA.ro, acțiunile oamenilor legii vizeaza Direcția Generala de Uranism și Amenajarea Teritoriului și Serviciul…