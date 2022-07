Percheziții în București și două județe, într-un dosar cu un prejudiciu uriaș: peste 13 milioane de euro Oamenii legii din București ies in teren, miercuri dimineața, pentru a face percheziții intr-un dosar de evaziune fiscala. In care, din cate a anunțat Poliția Capitalei, prejudiciul estimat se ridica la nu mai puțin de 13, 5 milioane de euro. Trei mandate de perchezitie domiciliara vor fi puse in aplicare, in aceasta a treia zi […] The post Percheziții in București și doua județe, intr-un dosar cu un prejudiciu uriaș: peste 13 milioane de euro first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii și procurorii din Capitala efectueaza trei percheziții in București, Ilfov și Prahova, intr-un dosar in care sunt vizate doua persoane, acuzate de evaziune fiscala de peste 13,5 milioane de euro.

- Politistii fac, miercuri, trei perchezitii in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov si Prahova, intr-un dosar de evaziune fiscala in care un barbat si o femeie sunt suspectati ca nu au declarat veniturile realizate din vanzarea unor marfuri importate. Prejudiciul este estimat la 13,5 milioane de…

- 1,5 milioane de lei au fost obținuți ilegal de la bugetul de stat de catre un grup infracțional, prin programul de finanțare "Start UP Nation". Polițiștii fac 42 de percheziții in șapte județe și in Capitala.

- Zeci de perchezitii au loc joi dimineata in Bucuresti si in 12 judete, intr-un dosar de delapidare, in care doi angajati ai unei banci sunt suspectati ca si-ar fi insusit si folosit in interes personal peste 23 de milioane de lei din conturile unui fond privat de pensii, cu sprijinul unor apropiati…

- Anchetatorii fac joi 48 de percheziții in București și in 12 județe și Capitala, intr-un dosar de delapidare din fondul de pensii al BRD, doi angajați ai bancii fiind suspectați ca și-ar fi insușit in interes personal suma de 23,5 milioane de lei din conturile fondului privat de pensii. Conform unor…

- UPDATE DNA precizeaza, joi, printr-un comunicat de presa ca a inceput urmarirea penala impotriva omului de afaceri Catalin Hideg și a firmei Sanimed. Comunicatul DNA: In cauza mediatizata prin comunicatul 394/VIII/3 din 28 aprilie 2022, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția…

- Parchetul European (EPPO), condus de fosta sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, demareaza o ancheta in Romania intr-un dosar care vizeaza o frauda cu fonduri europene de peste 3 milioane de euro. Au fost perchezitionate mai multe locatii din Bucuresti, Ilfov si Giurgiu, potrivit unui comunicat transmis de…

- Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi ancheteaza o presupusa frauda comisa in Romania, cu o valoare de peste 3 milioane de euro, a transmis, joi, EPPO intr-un comunicat de presa. Potrivit comunicatului, in acest caz, se banuieste ca beneficiarul unui proiect finantat cu fonduri europene…