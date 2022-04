Percheziții în București și alte două județe: sunt căutați falși peisagiști, care au înșelat mai multe persoane Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție - sserviciul de Investigare a Criminalitații Economice Sector 5 au facut percheziții, miercuri, in Capitala și in județele Ilfov și Teleorman, pentru prinderea a doi falși peisagiști care au indus mai multe persoane in eroare, luandu-le banii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

