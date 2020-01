Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineata, politistii efectueaza 8 perchezitii, pe raza municipiului Bucuresti, intr un dosar penal in care mai multe persoane sunt banuite ca ar fi sustras peste dintr un lac privat si apoi l ar fi comercializat, fara respectarea cerintelor privind siguranta alimentelor. La data de 16 ianuarie…

- Politistii fac joi dimineata opt perchezitii in Capitala, intr-un dosar penal in care mai multe persoane sunt banuite ca, folosind unelte de pescuit interzise de lege, ar fi sustras peste dintr-un lac privat si apoi l-ar fi comercializat catre societati sau piete din Bucuresti si catre populatie, in…

- Polițiștii din Blaj au organizat o actiune in municipiul Blaj si pe raza localitatilor rurale arondate. In doua zile au fost legitimate 326 de persoane, controlate 283 de autovehicule, aplicate 215 amenzi și constatate, in flagrant, 11 infracțiuni. In zilele de 8 și 9 ianuarie 2020, Politia Municipiului…

- Ziarul Unirea Operațiunea „Foc de Artificii”: 11 persoane s-au ales cu DOSAR PENAL dupa ce au fost prinse de polițiști cu deținerea și comercializarea de articole pirotehnice La data de 31 decembrie 2019, polițiștii din Sebeș sprijiniți de polițiștii Serviciului pentru Acțiuni Speciale și de polițiști…

- Politistii bucuresteni efectueaza luni sapte perchezitii domiciliare in Capitala si in judetele Ilfov si Neamt, intr-un dosar de evaziune fiscala, prejudiciul cauzat bugetului fiind estimat la 610.000 de lei. ''In aceasta dimineata, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie…

- Politistii bucuresteni efectueaza luni sapte perchezitii domiciliare in Capitala si in judetele Ilfov si Neamt, intr-un dosar de evaziune fiscala, prejudiciul cauzat bugetului fiind estimat la 610.000 de lei. ”In aceasta dimineata, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti,…

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate impreuna cu procurorii DIICOT din Dambovita au efectuat, marti, 36 de perchezitii domiciliare pe raza judetului Dambovita si in municipiul Brasov, la persoane banuite de operatiuni ilegale cu droguri, informeaza IPJ Dambovita, potrivit…

- ACȚIUNE PE LINIE DE PROSTITUȚIE ȘI PROXENETISM Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea desfașoara astazi o acțiune pe linia combaterii faptelor de prostituție și proxenetism. Incepand cu ora 06.30, sub coordonarea polițiștilor din cadrul Serviciului de Ordine Publica Vrancea,…