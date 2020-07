Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, impreuna cu procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, fac miercuri dimineata 14 perchezitii in Bucuresti, Ilfov, Olt si Dambovita, la locuintele unor persoane banuite de inselaciune, spalare de bani, fals si uz…

- Politisti de la Directia de Investigare a Criminalitatii Economice, impreuna cu procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, efectueaza miercuri dimineata 14 perchezitii in Bucuresti, Ilfov, Olt si Dambovita, la domiciliile unor persoane banuite de inselaciune, spalare de bani,…

- Polițiștii fac, miercuri, 14 percheziții in București și in 3 județe, intr-un dosar de inșelaciune, spalare de bani și fals. Mai multe persoane sunt banuite ca au facut comenzi in numele unei firme, a carei identitate a fost clonata, și au produs un prejudiciu de 1,2 milioane de lei. Potrivit unui comunicat…

- Polițiștii fac, miercuri, 14 percheziții in București și in 3 județe, intr-un dosar de inșelaciune, spalare de bani și fals. Mai multe persoane sunt banuite ca au facut comenzi in numele unei firme, a carei identitate a fost clonata, și au produs un prejudiciu de 1,2 milioane de leiPotrivit…

- Polițiștii fac, miercuri, 14 percheziții in București și in 3 județe, intr-un dosar de inșelaciune, spalare de bani și fals. Mai multe persoane sunt banuite ca au facut comenzi in numele unei firme, a carei identitate a fost clonata, și au produs un prejudiciu de 1,2 milioane de leiPotrivit…

- Aproape 80 de persoane sunt audiate, miercuri, de procurorii DIICOT Ploiești, in urma celor 61 de percheziții derulate miercuri dimineața, intr-un dosar de de fals in inscrisuri, uz de fals, acces ilegal la un sistem informatic, fals informatic, luare de mita și dare de mita. Anchetatorii și polițiștii…

- Politistii efectueaza, luni dimineata, 41 de perchezitii in judetele Ilfov, Ialomita, Calarasi, Bacau, Prahova, Satu Mare si in municipiul Bucuresti la domiciliile mai multor persoane banuite ca ar fi produs si comercializat in mod ilegal tutun de fumat. Potrivit unui comunicat al IGPR, transmis AGERPRES,…

- Polițiștii prahoveni au derulat, marți, noua percheziții in București și in județele Calarași, Teleorman și Ilfov, intr-un dosar de inșelaciune in domeniul comerțului cu materiale de construcție.