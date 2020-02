Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, polițiști din cadrul BCCO Brașov, sub coordonarea procurorilor DIICOT-ST Brasov, in colaborare cu polițiști din cadrul SCCO Valcea, SCCO Braila și cu sprijinul IPJ Brașov-Serviciul Criminalistic, luptatori din cadrul SAS Brașov, au efectuat 20 de percheziții in județele Brașov,…

- In urma celor 102 percheziții domiciliare desfașurate ieri, de politistii de investigare a criminalitații economice, au fost ridicate inscrisuri și bunuri care au facut obiectul achizițiilor publice, iar mai multe autoturisme au fost indisponibilizate in vederea dispunerii unor masuri asiguratorii.…

- Politistii de investigare a criminalitatii economice, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, impreuna cu procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Bolintin-Vale, efectueaza peste 100 de perchezitii, in 25 de judete si in Bucuresti.

- La aceasta ora, polițiștii specializați in combaterea criminalitații organizate impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. efectueaza 76 de percheziții pe raza a 12 județe și a municipiului București intr-o cauza in care exista suspiciunea rezonabila de fraudare a examenelor de licența sau disertație. La data…

- Astfel, in perioada 2 ndash; 12 decembrie a.c., politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate au actionat pentru destructurarea grupurilor infractionale specializate in trafic de persoane, criminalitate informatica, trafic si consum ilicit de droguri si spalare de bani. Pentru probarea…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorul Politiei de Frontiera Varsand au depistat cinci cetateni din Liban care se indreptau catre granita cu Ungaria intr-un autoturism care circula in regim taxi. In data de 07.12.2019, in jurul orei 19.30, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politie de…

- CURTICI. Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Curtici au depistat sambata, 7 decembrie, in jurul orei 06:00, sapte cetateni indieni, cu varste cuprinse intre 23 și 40 de ani, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, folosind documente de calatorie false.…

- Intr-o operatiune desfasurata simultan, pe 13 noiembrie, in Germania, Turcia si Romania, autoritatile din cele trei tari au actionat pentru destructurarea unei grupari care a reusit sa traficheze 580 de migranti in Germania in perioada 2014-2018 contra unor sume de bani cuprinse intre 2.000 si 20.000…