Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate si procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat miercuri, perchezitii la locuintele mai multor persoane banuite ca ar fi racolat tinere prin metoda „loverboy“, iar apoi le-ar fi exploatat sexual in Austria si Romania. 11 descinderi au avut loc in Romania, intre care zece in judetul Prahova și una in judetul Brașov. De asemenea, doi polițiști romani au participat la o perchezitie pe teritoriul Austriei, activitate desfasurata cu sprijinul politistilor BKA Austria si LKA Viena. „De la imobilele percheziționate au fost ridicate, in vederea continuarii…