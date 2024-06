Percheziții în Bacău și Bihor la doi bărbați la doi bărbați care au jefuit o bijuterie din Arad Hoții care au spart un magazin de bijuterii din Arad au fost prinși, la mai bine de o luna de la comiterea faptei, in urma a patru percheziții in județele Bacau și Bihor. Vineri, ei au fost arestați. Furtul din magazinul de bijuterii din Arad a avut loc in noaptea de 14 spre 15 mai. […] Articolul Percheziții in Bacau și Bihor la doi barbați la doi barbați care au jefuit o bijuterie din Arad a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

