Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a dat aviz pentru urmarirea penala a fostului ministru al Finantelor, Sebastian Vladescu, cercetat pentru ca ar fi savarsit doua infractiuni de luare de mita, in perioada exercitarii functiei ministeriale. Spaga din dosarul in care mai e anchetat si Cristian Boureanu…

- Fostul deputat Cristian Boureanu se afla marti la DNA, conform News.ro . Saptamana trecuta, DNA a anuntat ca Boureanu este urmarit penal in dosarul in care fostul ministru al Finantelor Sebastian Vladescu este acuzat de doua infractiuni de luare de mita si in care mai sunt urmariti penal si Ionut Costea,…

- Cristian Boureanu, la DNA, pentru a fi audiat. Cel mai probabil, Cristian Boureanu a fost chemat sa dea o declarație in calitate de suspect in dosarul in care este vizat fostul ministru Sebastian Vladescu. Direcția Naționala Anticorupție a cerut, la data de 18 aprilie, incuviințarea urmaririi penale…

- Sebastian Vladescu, fost ministru al finantelor, este suspectat de fapte de coruptie. Potrivit unui comunicat al Directiei Nationale Anticoruptie , Sebastian Vladescu ar fi luat mita de doua ori in perioada in care a fost ministru de finante de la firma care executa lucrari de reabilitare pentru tronsoanele…

- Exista in arhive o poza cu el. Sta in primul rand, dar pe cel mai laturalnic loc, in dreapta, in sala de presa a Palatului Victoria. Pare singur si izolat. Ingrozit in singuratatea lui. Capul grizonat i-a cazut in piept si toata povara lumii i-a coborat pe umeri. Este o zi din iunie 2010, iar, de…

- Un succes al DNA care a stabilit și cauțiuni-record Sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a transmis procurorului general o solicitare de sesizare a presedintelui Romaniei, caruia i se cere aviz pentru urmarirea penala a fostului ministru al Finantelor, Sebastian Vladescu, cercetat pentru ca ar fi savarsit…

- Fostul ministru al Finanțelor Sebastian Vladescu, fostul parlamentar Cristian Boureanu si Ionut Costea sunt protagonistii unui dosar DNA de amploare. Fostul deputat de Argeș, Cristian Boureanu, este acuzat de DNA ca a luat 2 milioane de euro mita. Iata și comunicatul DNA: ”In conformitate cu prevederile…

- DNA a transmis presedintelui Romaniei o solicitare de incuviintare a urmaririi penale in cazul lui Sebastian Vladescu, fost ministru al Finantelor, acesta fiind suspectat ca ar fi luat mita de doua ori in timp ce era membru al Guvernului. In aceeasi cauza este cercetat si Cristian Boureanu.…