Percheziții în Argeș. Trafic de influență în formă continuată In baza delegarii Parchetului de pe langa Tribunalul Argeș, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Argeș au desfasurat trei perchezitii domiciliare, in cadrul unui dosar penal intocmit pentru savarșirea infracțiunilor de trafic de influența in forma continuata și cumparare de influența. O persoana a fost arestata preventiv pentru 30 de zile. In ziua de 25 mai, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Argeș, impreuna cu procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Argeș, au desfașurat trei perchezitii domiciliare, pe raza… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- *In urma informațiilor aparute in spațiul public, privind _cercetarile referitoare la decesul unui barbat de 30 de ani, a carui plecare voluntara a fost sesizata anterior_, in temeiul delegarii din partea Parchetului de pe langa Tribunalul Argeș, Compartimentul Relații Publice din cadrul Inspectoratului…

- In noaptea de 9 spre 10 mai, in jurul orei 02.30, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Topoloveni au fost sesizați cu privire la faptul ca o femeie, din comuna Leordeni, ar fi fost injunghiata, de catre soțul sau, in urma unei stari conflictuale. La fata locului s-au deplasat polițiștii Serviciului…

- Joi, 14 aprilie 2022, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, au efectuat 19 perchezitii domiciliare, dintre care 13 in județul Alba, 4 in județul Hunedoara și…

- VIDEO: PERCHEZIȚII in Alba și in alte județe, la persoane care fac contrabanda cu țigari. Ce au descoperit polițiștii Mai multe percheziții au avut loc, joi 14 aprilie, in județul Alba, dar și in Hunedoara. Perchezițiile au vizat mai multe persoane banuite ca fac contrabanda cu țigari. Potrivit IPJ…

- Impreuna cu procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Argeș si, respectiv in baza delegarii dispuse de acesta, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Argeș au desfasurat, in data de 31.03.2022, o actiune de prindere in flagrant delict si 15 perchezitii…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Argeș au finalizat cercetarile intr-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Argeș, privind savarșirea infracțiunii de evaziune fiscala in forma continuata, in modalitatea ”evidentierii, in actele contabile…

- In aceasta dimineața, polițiștii din Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, au efectuat 5 percheziții, la persoane banuite ca ar fi incasat, nejustificat, fonduri de la Casa Naționala de Asigurari de Sanatate, in baza unor angajari fictive de personal. La data de 9 martie…