- Percheziții domiciliare la persoane banuite de inșelaciune, uz de fals, fals in inscrisuri sub semnatura privata și fals in declarații [video width="848" height="480" mp4="https://www.gazetadambovitei.ro/wp-content/uploads/2023/02/VID-20230222-WA0002.mp4"][/video] In aceasta dimineața, 22 februarie,…

- Polițiștii fac astazi percheziții la sediul Tredeco Holding și la cel al Companiei de Drumuri Naționale din Arad, de unde ridica documente care pot dovedi ca societatea comerciala ar fi caștigat o licitație pentru dezapezire, in valoare de peste 30 de milioane de lei, cu acte falsificate. Coincidența…

- Politistii au descins, marți, la 24 de adrese din judetul Bihor, la persoane suspectate ca inscenau accidente rutiere pentru a insela societatile de asigurari. 30 de persoane urmeaza sa fie duse la audieri. Potrivit Poliției Romane, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din…