Percheziții în Alba și alte patru județe într-un dosar de contrabandă cu deșeuri. Șapte persoane reținute, trei firme închise Percheziții in Alba și alte patru județe intr-un dosar de contrabanda cu deșeuri. Șapte persoane reținute, trei firme inchise Șapte persoane au fost reținute in urma celor 44 de percheziții efectuate duminica, 1 octombrie, de catre polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara, impreuna cu procurorii DIICOT – ST Timișoara, in locații din Alba, Arad, Bihor, Hunedoara, Sibiu. De asemenea, la mai multe locații, au fost descoperite peste 48 de tone de deșeuri, […] Citește Percheziții in Alba și alte patru județe intr-un dosar de contrabanda cu deșeuri. Șapte persoane reținute,… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

