Percheziții în Alba Iulia și Hopârta. Un tânăr a fost reținut pentru 24 de ore La data de 8 aprilie 2023, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Aiud au identificat și reținut un tanar de 33 de ani, din municipiul Alba Iulia, care este banuit de savarșirea unui furt cu un prejudiciu in valoare de 35.000 de lei, in dauna unei ferme agricole din comuna Hoparta, județul Alba. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, in noaptea de 28/29 martie 2023, ar fi patruns, prin efracție, in incaperile fermei, unde erau depozitate semințe agricole și substanțe pentru protecția planetelor și ar fi sustras 120 de litri de erbicide și 15 saci cu samanța de porumb. Pentru documentarea activitații… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "In urma perchezitiei, politistii si procurorii au descoperit si ridicat aproximativ 5.000 de grame de fragmente vegetale uscate de ciuperci, continand substante cu efect halucinogen, multiple bucati de timbre si zahar cubic, imprimate cu LSD, aproximativ 5 grame de DMT, 591 de capsule cu ciuperci maruntite,…

- Paginile a trei banci cunoscute au fost clonate de mai mulți moldoveni.Cei trei barbați au intrat in atenția polițiștilor, dupa ce au creat pagini de internet similare cu cele ale bancilor BCR, Raiffeisen și Libra. Dupa ce le-au creat, aceștia le-au promovat intensiv pentru a obține datele de contact…

- "Astfel, la data de 12 februarie 2023, politistii au prins in flagrant delict doi barbati, in judetul Vrancea, la scurt timp dupa ce ar fi primit 11.000 de lei de la o femeie, in varsta de 79 ani, din judetul Buzau, dupa ce, in prealabil, fusese indusa in eroare cu privire la faptul ca fiul ei a suferit…

- Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice au ridicat, in vederea confiscarii, parfumuri contrafacute in valoare de aproximativ 700.000 de lei, in urma a noua perchezitii domiciliare efectuate in municipiul Bucuresti si in judetul Ilfov.„La data de 13 februarie, politistii…

- Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice au ridicat, in vederea confiscarii, parfumuri contrafacute in valoare de aproximativ 700.000 de lei, in urma a noua perchezitii domiciliare efectuate in municipiul Bucuresti si in judetul Ilfov. „La data de 13 februarie, politistii Directiei…

- Politistii Compartimentului de Investigatii Criminale al Politiei Orasului Viseu de Sus, in urma informatiilor detinute, s-au sesizat, din oficiu, cu privire la savarșirea, de catre mai multe persoane, a unor infracțiuni de lovire sau alte violențe, lipsire de libertate in mod ilegal, șantaj, violarea…

- Politia Romana, prin Serviciul Antidrog, a desfasurat, in comun cu autoritati din Olanda, Polonia si Germania, mai multe perchezitii concomitente, pentru probarea activitatii infractionale a unei grupari importante implicate in spalare de bani si trafic international de droguri. Perchezitiile au fost…

- Polițiștii din Aiud au reținut doua tinere care sunt banuite de inșelaciune. Atribuindu-și calitați false, i-ar fi promis unui barbat ca o sa-l scape de problemele sentimentale, iar acesta le-ar fi trimis, printr-un serviciu de transfer rapid, aproape 16.000 de lei. Domiciliile celor doua au fost…