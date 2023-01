Perchezitii in aceasta dimineata! Prejudiciu mare dupa spargerea mai multor societati comerciale si sofat fara permis

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii dambovițeni au confiscat, miercuri de dimineața, peste 600 de kilograme de petarde și artificii, in urma unor percheziții efectuate in municipiile Targoviște și Moreni. „In aceasta dimineața, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița, sub coordonarea unor procurori…

- In aceasta dimineața, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Calarași, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Calarași, efectueaza 17 percheziții, in județul Calarași, la persoane banuite de furt calificat din locuințe și societați comerciale. Din cercetari a reieșit…

- Percheziții in Dambovița, Prahova, Ilfov, Hunedoara și București la societați și persoane banuite de evaziune fiscala in domeniul produselor accizabile. Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Prahova – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice pun in executare 15 mandate de percheziție…

- In dimineața zilei de joi, 24 noiembrie, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Prahova - Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice pun in executare 15 mandate de percheziție domiciliara, la sediile sociale ale unor societați comerciale și la domiciliile unor persoane, in municipiul…

- La data de 14 noiembrie 2022, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Suceava, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. Serviciul Teritorial Suceava, pun in executare 83 de mandate de perchezitie domiciliara, fiind vizate domiciliile si imobilele detinute sau folosite de mai multe persoane…

- In aceasta dimineata, politistii din Alba Iulia, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, efectueaza 3 perchezitii, in Blaj si Alba Iulia, la persoane banuite de furt calificat. Potrivit unui comunicat transmis de Politia Romana, din cercetari a reiesit ca, in luna octombrie 2022,…

- In dimineața zilei de miercuri, 2 noiembrie, polițiștii din cadrul Poliției orașului Valenii de Munte au pus in executare 10 mandate de percheziție domiciliara, 6 in județul Prahova și 4 in județul Dambovița la persoane banuite de furt calificat din societați comerciale. Patru persoane au fost aduse…

- Doua persoane au fost retinute pentru 24 ore de politistii din Neamt, in urma unor perchezitii efectuate in cadrul unui dosar de furt calificat cu un prejudiciu de 150.000 de euro. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Neamt, politistii au fost sesizati de catre administratorul unei societati…