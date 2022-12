Stiri pe aceeasi tema

- Percheziții la hoți banuiți de furturi din locuințe, la data de 14 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Moreni, sub coordonarea unui procuror de caz de la Parchetul de pe langa Judecatoria Moreni, pun in aplicare cinci mandate de percheziție domiciliara, la cinci persoane banuite…

- In aceasta dimineața, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Calarași, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Calarași, efectueaza 17 percheziții, in județul Calarași, la persoane banuite de furt calificat din locuințe și societați comerciale. Din cercetari a reieșit…

- Incepand cu primele ore ale acestei dimineti, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Maramures, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Baia Mare, au pus in aplicare 12 mandate de perchezitie domiciliara, la persoane banuite de comiterea infractiunii de contrabanda.Persoanele…

- Trei perchezitii au loc marti dimineata in Ploiesti, la persoane suspectate de inselaciune, dupa ce au solicitat diverse sume de bani pretinzand pe o retea sociala ca ar fi preoti si ar putea rezolva diverse probleme. In aceasta dimineata, politistii din cadrul Politiei Orasului Turceni, sub coordonarea…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism DIICOT Constanta solicita, la aceste momente, Tribunalului Constanta, arestarea preventiva a doua persoane un barbat si o femeie acuzati de trafic de minori si de trafic de persoane. Persoanele banuite ar fi…

- Persoanele care au solicitat Direcției de Asistența Sociala Deva atribuirea unei locuințe sociale mai au la dispoziție doar o saptamana pentru ACTUALIZAREA dosarelor cu documente, in vederea intocmirii listei de prioritați valabila pentru anul 2023. TERMENUL LIMITA este luni, 31 octombrie…