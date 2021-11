Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii fac, miercuri dimineața, 25 de percheziții in județul Bistrița-Nasaud, intr-un dosar in care este cercetata activitatea unui grup infracțional organizat implicat in taierea ilegala de copaci și infracțiuni de fals.

- La data de 21 octombrie a.c., polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bacau, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Bacau, au efectuat doua percheziții domiciliare, la persoane banuite de trafic și deținere de droguri de risc, precum și o acțiune de prindere in flagrant delict.…

- Incepand cu data de 19 septembrie, comuna a trecut pragul de 6 la mie, pentru ca vineri sa urce la peste 8 la mie, cu 20 de cazuri de COVID-19 confirmate in ultimele doua saptamani.Sefa Directiei de Sanatate Publica Bistrita-Nasaud, Anca Andritoiu, a precizat pentru AGERPRES ca decizia privind extinderea…

- Nr. 110500 din 16 Septembrie 2021 COMUNICAT DE PRESA PERCHEZITII LA PERSOANE BANUITE DE FURT La data de 15 septembrie a.c., politistii ialomiteni au desfasurat o actiune de amploare pentru depistarea si sanctionarea faptelor antisociale si cresterea gradului de siguranta a cetatenilor. In cadrul activitatilor…

- Politistii Biroului de Investigare a Criminalitatii Economice din Mangalia, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, au pus in executare, marti, sapte mandate de perchezitie domiciliara in Vama Veche, Brasov, Bucuresti si Sibiu, la persoane banuite de inselaciune, potrivit unui…

- Joi dimineata, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, efectueaza doua percheziții domiciliare, in județul Cluj, la persoane banuite de fals informatic. Acestea…