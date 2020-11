Percheziții Europol în mai multe țări europene pentru combaterea postărilor care incită la ură și violență Politiile din sapte state europene au lansat marti perchezitii coordonate vizând combatarea continuturilor online care incita la ura si violenta, au informat agentia europeana Europol si procurorii germani, transmite agenția Reuters citata de Agerpres.



În Germania, politistii au perchezitionat 83 de apartamente si alte imobile pentru a confisca probe materiale precum telefoane si laptopuri.



Conform procurorilor, 96 de suspecti sunt interogati în legatura cu postari online cu continut de ura. Unul dintre suspecti este acuzat de comentarii antisemite, iar un altul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La mai multe sectii din tari europene, zeci de oameni inca stau la coada duminica seara pentru a-si putea exercita dreptul de vot in cadrul alegerilor prezidentiale din Republica Moldova, informeaza Unimedia. Randuri de zeci de persoane sunt semnalate la sectii de votare din Franta, Germania, Irlanda,…

- Autorul atacului de la catedrala Notre Dame din Nisa, care a decapitat o femeie și a ucis alte doua persoane, este un cetatean tunisian in varsta de 21 de ani, sustin surse apropiate anchetei, citate de Reuters si AFP, potrivit Agerpres . El a ajuns in Europa dupa ce a traversat Mediterana pana pe insula…

- Sapte meciuri din preliminariile CE2022 la handbal masculin, programate in prima saptamana din noiembrie, au fost amanate de EHF din motive pandemice. Romania va juca cele doua partide din noiembrie, cu Suedia, in deplasare, si cu Muntenegru, la Baia Mare, potrivit news.ro.Meciurile amanate,…

- Peste jumatate dintre IMM-urile din Europa, care impreuna asigura locuri de munca pentru doua treimi din angajatii de pe continent, se tem ca nu vor supravietui in urmatoarele 12 luni daca veniturile nu isi vor reveni, arata un sondaj publicat joi de firma de consultanta McKinsey, transmite Reuters.…

- Liderii financiari ai G7 vor anunta marti ca se opun lansarii monedei stabile Libra a Facebook (stablecoin) pina cind va fi reglementata corespunzator, se arata intr-un proiect al declaratiei G7, consultat de Reuters. G7 grupeaza economiile cele mai dezvoltate, respectiv SUA, Japonia, Germania, Franta,…

- In ultimele 24 de ore, Italia a inregistrat 5.373 de noi cazuri de Covid. Anuntul a fost facut astazi de Ministrul Sanatații. Este pentru prima data cand țara a depașit pragul de 5.000 de cazuri intr-o singura zi din luna martie, potrivit Reuters. De asemenea, astazi, au fost raportate 28 de decese…

- Turismul este probabil cel mai puternic afectat sector de pandemia de coronavirus. Anul acesta majoritatea romanilor au ales sa-și petreaca concediul in țara din cauza temerilor legate de virus. Platforma financiara Revolut arata ca numarul romanilor care au ales sa calatoreasca in strainatate in aceasta…

- Prima jumatate din 2020 a fost una record pentru mașinile 100% electrice, atât în întreaga Uniune Europeana, cât și în România, chiar daca piața de la noi este înca minuscula. Austria, Polonia și Cehia sunt cele mai mari piețe din regiune pentru mașinile electrice,…