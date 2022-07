Perchezitii dupa un scandal monstru in Ovidiu! Incepe procesul Final de ancheta in cazul celor cinci persoane din Culmea, judetul Constanta, cercetate pentru savarsirea infractiunii de lovire sau alte violente.Cei cinci au fost trimisi in judecata.Ieri, judecatorii din Constanta au constatat legalitatea sesizarii instantei cu rechizitoriul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta privindu i pe cei cinci inculpatii si a dispus inceperea judecatii cauzei. Decizia nu este una definitiva, ea putand fi contestata la instanta superioara. In luna aprilie 2022 ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politisti din cadrul Biroului Investigatii Criminale al Politiei municipiului Constanta, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au pus in aplicare 7 mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul Medgidia, orasul Cernavoda si comuna Mircea Voda, intr un dosar…

- Un barbat din localitatea Mereni, judetul Constanta, a fost incatusat dupa ce a exercitat cu intentie violente impotriva unui agent de politie aflat in exercitarea atributiilor de serviciu, cauzandu i leziuni care au necesitat pentru vindecare 3 4 zile de ingrijiri medicale, Mai mult, cel in cauza este…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au dispus trimiterea in judecata a unui barbat, din localitatea Independenta, judetul Constanta, acuzat de omor. Dosarul a fost trimis spre solutionare Tribunalului Constanta.Instanta a decis prelungirea arestului preventiv fata de inculpat.Oficial…

- La data de 26 mai a.c., politisti din cadrul Politiei orasului Navodari, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au pus in aplicare 7 mandate de perchezitie domiciliara, in orasul Navodari, intr un dosar penal care vizeaza savarsirea mai multor infractiuni de furt calificat, fapte…

- In aceasta dimineata, politisti din cadrul Sectiei Regionale de Politie Transporturi Constanta, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au pus in aplicare 70 de mandate de perchezitie domiciliara, intr un dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunilor de furt…

- Astazi, 25 mai, politisti din cadrul Politiei statiunii Mamaia, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta si cu sprijinul Serviciului pentru Actiuni Speciale si Serviciului Investigatii Criminale, au pus in aplicare 3 mandate de perchezitie domiciliara, intr un dosar…

- Politistii Sectiei 5 Politie Rurala Radesti au fost sesizati, prin apelul unic de urgenta 112, cu privire la faptul ca un barbat, de 41 de ani, din comuna Baneasa, provoaca scandal la domiciliul fostei sale concubine, o femeie, de 30 de ani, din aceeasi localitate. Politistii s-au deplasat imediat…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta au dispus trimiterea in judecata a minorului acuzat de incendierea blocului de pe strada Nicolae Grindeanu.Dosarul va fi solutionat de Judecatoria Constanta.Minorul este acuzat de evadare si distrugere.Conform portalului instantelor…