Percheziţii domiciliare la imobile utilizate de un bărbat bănuit de comiterea infracţiunii de proxenetism Politistii din Buzau si Prahova au efectuat patru perchezitii la imobilele folosite de un barbat banuit de proxenetism. Au fost puse in aplicare 12 mandate de aducere. La data de 13 ianuarie a.c., politisti ai inspectoratelor de politie judetene Buzau si Prahova au efectuat patru perchezitii domiciliare, in judetele Buzau si Prahova, la imobile utilizate de un barbat, de 32 de ani, din judetul Buzau, banuit de comiterea infractiunii de proxenetism. Au fost puse in aplicare 12 mandate de aducere, toate persoanele fiind conduse la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, pentru continuarea… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

