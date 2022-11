La data de 17 noiembrie 2022, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Iași și procurorii D.I.I.C.O.T.- S.T. Iași au pus in aplicare 12 mandate de percheziție domiciliara, in urma carora au descoperit și ridicat 37.490 de euro, 37.400 de lei și 2.570 de lire sterline, precum și 13 telefoane și mai multe dispozitive informatice. Perchezițiile au fost efectuate in continuarea cercetarilor in cauza privind constituirea unui grup infracțional organizat, cu scopul comiterii infracțiunilor de contrabanda calificata și spalarea banilor. In urma audierilor, procurorii Direcției de…