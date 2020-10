Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii au facut percheziții, joi seara, la locuința celor doi miri din Oradea care au organizat o nunta cu 356 de invitați, la parinții miresei - diagnosticata cu COVID-19 - precum și la casa tatalui ginerului, Eugen Boc, fostul șef adjunct al Poliției Bihor, informeaza site-ul ebihoreanul.ro.Conform…

