- Comunicat. Polițiștii orașului Chișineu-Criș cu sprijinul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe Langa Judecatoria Chișineu-Criș, au pus... The post Percheziții in Arad. S-au dus pentru racordari ilegale la rețeaua electrica și…

- In cursul dimineții de 8 decembrie, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, impreuna cu polițiștii din Ulmeni și ai Serviciului Criminalistic, au pus in executare doua mandate de percheziție domiciliara pe raza localitații Țicau, emise de judecatoria Baia Mare. In cadrul activitaților…

- In dimineata de 5 decembrie 2023, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti Serviciul Arme, Explozivi si Substante Periculoase au pus in executare un mandat de perchezitie domiciliara, in Municipiul Bucuresti, intr un dosar penal privind operatiuni cu articole pirotehnice,…

- Polițiștii specializați in arme, explozivi și substanțe periculoase, sub coordonarea procurorului de caz, au documentat activitatea infracționala a unui barbat banuit de comercializarea și efectuarea fara drept de orice operațiuni cu articole pirotehnice In urma cercetarilor efectuate de polițiștii…

- Noua bricege si un pumnal metalic de tip box au fost gasite de politisti, joi, asupra unor elevi de la doua licee din Miercurea-Ciuc, fiind intocmite mai multe dosare penale, a informat IPJ Harghita. „La data de 9 noiembrie 2023, politistii din cadrul Biroului Siguranta Scolara au desfasurat o actiune…

- O arma neletala, supusa autorizarii, a fost confiscata de polițiștii argeșeni, in urma unor percheziții desfașurate la persoane banuite de savarșirea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Potrivit Biroului de presa al IPJ Argeș, pe 31 octombrie și 1 noiembrie a.c., polițiștii…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au finalizat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea unei infracțiuni de braconaj. Citește și: Tanar din Argeș prins in flagrant cand primea bani ca sa nu publice un videoclip cu ipostaze intime Potrivit Biroului de…

- Anchetatorii din Calarasi efectueaza, joi dimineata, noua perchezitii in judet si in municipiul Bucuresti la persoane banuite de proxenetism si folosirea prostitutiei infantile. „Din cercetari a reiesit ca, incepand cu anul 2017 si pana in prezent, cei in cauza, prin constrangere fizica si psihica,…