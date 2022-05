Perchezitii domiciliare cu mascati la hotii din Vernesti! In ziua de 3 mai a.c., polițiștii din cadrul Secției de poliție rurala Berca, sprijiniți de luptatori din cadrul Serviciului Acțiuni Speciale, au pus in aplicare 3 mandate de percheziție domiciliara la domiciliile principalilor banuiți de furt calificat dintr-o societate comerciala, din Vernești. Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

