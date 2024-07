Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost surprinse in momentul in care incercau sa vanda cocaina și metamfetamina. In urma unor percheziții efectuate in București, anchetatorii au descoperit mai multe tipuri de droguri, precum și o suma considerabila de bani. In data de 7 iulie 2024, polițiștii din cadrul Serviciului…

- Astazi, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate din Bistrița-Nasaud, in colaborare cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Bistrița-Nasaud, au desfașurat șase percheziții domiciliare la persoane suspectate de trafic de droguri. Percheziții in casele unor dealeri In cadrul…

- Agentia Nationala de Integritate anunta ca a constatat existenta unei diferente nejustificate in cuantum de 1.374.478 lei intre averea dobandita si veniturile realizate de catre Popovici Cosmin Ovidiu Florian, impreuna cu familia, in perioada exercitarii functiei publice cu statut special. Acesta este…

- 67 de mandate de perchezitie domiciliara au fost puse in aplicare astazi, 04 iunie 2024, in 7 judete din Romania, de catre politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate in colaborare cu procurorii DIICOT Caras Severin, intr un dosar penal vizand constituirea unui grup infractional…

- "La data de 4 iunie 2024, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Caraș-Severin, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Caraș-Severin, pun in aplicare 67 de mandate de perchezitie domiciliara in județele Caraș-Severin, Timis, Arad, Bihor, Arges, Sibiu si municipiul…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Cluj-Napoca, impreuna cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Cluj, efectueaza 34 de perchezitii domiciliare in judetele Cluj, Arges, Ilfov, in municipiul Bucuresti si intr-o unitate de penitenciar, intr-o cauza penala privind savarsirea…