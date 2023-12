Procurorii DNA Suceava fac, miercuri, perchezitii la 92 de adrese din judetele Botosani si Iasi, intr-un dosar care vizeaza fapte de coruptie comise de functionari publici de la un spital in contextul fraudarii unor concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante. Trei dintre descinderi au loc la institutii publice, intre care Spitalul ”Mavromati” si sediul Consiliului […] The post Perchezitii DNA la șefa CJ Botoșani, la Spitalul Mavromati și la PSD Botoșani intr-un dosar de angajari frauduloase. Șpagi uriașe pentru posturile de la spital appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online,…