Procurori ai DNA și angajați ai Direcției Generale Anticorupție din Ministerul de Interne fac, miercuri, 30 de percheziții in mai multe județe din Moldova, dintre care una la sediul RAR Vaslui, intr-un dosar de corupție in legatura cu obținerea inspecției ITP. Procurorii suspecteaza ca inspecția ITP era realizata fara prezentarea masinilor sau pentru masini care […]