- Procurorii DNA efectueaza marți percheziții la Primaria Otopeni intr-un dosar de corupție. Surse din ancheta au precizat pentru ziarul Libertatea ca prejudiciul se ridica la suma de 35 de milioane de lei. Ar fi vorba despre niște contracte de efectuarea unor lucrari, precum canalizare sau gaze, care…

- Politistii fac, marti dimineata, 17 perchezitii in Bucuresti si judetele Dambovita, Ilfov si Olt, la persoane suspectate ca fac parte dintr-o grupare care facea evaziune fiscala prin ascunderea unor venituri obtinute din tranzactii cu monede virtuale. Prejudiciul este estimat la 3,5 milioane de lei.…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de abuz in serviciu in legatura cu contractul de salubrizare cu ROSAL GRUP, a informat miercuri DNA. Prejudiciul in acest dosar a fost stabilit de anchetatori…

- Politistii fac, miercuri, trei perchezitii in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov si Prahova, intr-un dosar de evaziune fiscala in care un barbat si o femeie sunt suspectati ca nu au declarat veniturile realizate din vanzarea unor marfuri importate. Prejudiciul este estimat la 13,5 milioane de…

- Politistii din Ploiesti fac, miercuri dimineata, 14 perchezitii in municipiu si in trei comune din Prahova, la persoane banuite de furt din societati comerciale. Prejudiciul este estimat la circa 160.000 de lei. „In aceasta dimineata, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului…

- Politistii au descins, luni, la cinci adrese din judetele Teleorman, Ilfov si in Bucuresti, fiind cautate 3 persoane acuzate ca au pacalit mai mulți oameni de la care au primit bani pentru construcția unor case. ”Din cercetari a reiesit ca, in perioada ianuarie-iunie 2022, la diferite intervale de…