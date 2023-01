Percheziții DNA la Poliția Locală. Sunt vizate sedii ale unor instituții publice din București și Călărași Procurorii DNA fac percheziții in instituții publice și la societați comerciale din București și județul Calarași privind achiziția unor echipamente pentru poliția locala și naționala. Este vorba de un dosar ce vizeaza suspiciuni privind savarșirea unor infracțiuni de corupție, comise in perioada 2022-2023, in legatura cu incheierea unor contracte de achiziție publica privind achiziționarea unor echipamente pentru dotarea poliției locale și a poliței naționale. ”In cursul zilei de 30 ianuarie 2023, ca urmare a obținerii autorizarilor legale de la instanța competenta, se efectueaza… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

