- O echipa de procurori DNA de la structura centrala, din București, a ajuns joi dimineața la sediul Primariei Iași. Informația a fost confirmata oficial de DNA care a precizat, intr-o informație de presa, ca este vorba despre un dosar de corupție care vizeaza fapte comise in 2019. Pe langa descinderea…

- DNA confirma informatiile aparute anterior "pe surse" referitoare la perchezitiile de la sediul Serviciului Politiei Rutiere din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Botosani. Sunt vizati mai multi politisti suspectati de luare de mita. "Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție…

- Procurorii DIICOT si ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Iasi au efectuat, luni, 24 de perchezitii domiciliare in Iasi si Bucuresti, intr-un caz de inselaciune cu un teren ce apartine Primariei Iasi, in care sunt implicati avocati, notari si functionari publici. Potrivit unor…

- Procurorii DNA efectueaza, la ora transmiterii acestei știri, mai multe percheziții la sediul Jandarmeriei Romane și la mai multe Inspectorate Județene ale aceleiași instituții. Potrivit primelor informații, procurorii DNA cerceteaza condițiile in care au fost organizate concursurile pentru…

- In cursul zilei de miercuri, sediul Serviciului Permise și Inmatriculari Suceava a fost "vizitat" din nou de procurorii Direcției Naționale Anticorupție. De aceasta data este vorba de procurorii DNA de la Cluj, care deruleaza o ancheta in care ar fi vizat și actualul șef al Serviciului ...