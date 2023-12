Percheziții DNA la ANAF. Angajați suspectați de luare de mită de la firme care fraudau bugetul de stat Procurorii DNA fac percheziții la sediul Direcției Antifrauda Fiscala București din cadrul ANAF, intr-un dosar de corupție in care mai mulți angajați sunt suspectați ca ar fi luat mita de la administratorii unor firme care fraudau bugetul de stat, au declarat pentru HotNews.ro surse judiciare. Conform surselor citate, au loc percheziții și la sediile mai […] Articolul Percheziții DNA la ANAF. Angajați suspectați de luare de mita de la firme care fraudau bugetul de stat a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

