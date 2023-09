DNA ridica documente de la Autoritatea de Management a Programului Operațional Infrastructura Mare (AM POIM). Procurorii DNA ridica miercuri documente de la Autoritatea de Management a Programului Operational Infrastructura Mare (AM POIM), adica instituția de stat care gestioneaza banii UE pentru autostrazi și cai ferate, au declarat surse judiciare. Autoritatea de Management a Programului Operational Infrastructura Mare (AM POIM) funcționeaza in subordinea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE). Romania a primit de la UE cel mai mare buget de dupa aderare pentru a-și crea rețeaua…