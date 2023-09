Percheziții DNA la Administrația Spitalelor București. Sunt vizate persoane din conducere care ar fi luat mită Procurorii DNA efectueaza, luni dimineața, percheziții la Administrația Spitalelor din București. Sunt vizate persoane din conducerea instituției, iar procurorii au informații ca acestea ar fi primit sume uriașe drept mita. Directorul general adjunct al instituției ar fi luat mita in doua tranșe, evaluate la 20.000 de euro și, respectiv 300.000 de lei. Faptele de corupție […] The post Percheziții DNA la Administrația Spitalelor București. Sunt vizate persoane din conducere care ar fi luat mita appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

