Procurorii DNA au efectuat mai multe percheziții coordonate in 11 locații din București, intr-un dosar care vizeaza fraude cu terenuri ce au aparținut statutului. Prejudiciul estimat este de circa 10 milioane de euro. Procurorii au descins la locuințele unor persoane care au putere financiara importanta și care sunt acuzați ca ar obținut ilegal unele terenuri din zona parcului Herastrau. Procurorii au intrat pe fir dupa ce, in perioada 2014-2023, mai multe persoane ar fi obținut pe nedrept mai multe imobile (24 de terenuri) aflate in proprietatea statului, situate pe raza municipiului București.…