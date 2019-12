Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT desfașoara la aceasta ora percheziții la Universitatea Spiru Haret. Mai multe cadre universitare sunt suspectate ca au format un grup infracțional organizat care a avut ca scopt facilitarea promovarii de catre cat mai mulți studenți a examenelor. Potrivit surselor G4Media.ro, procurorii…

- Procurorii DNA au descins luni dimineata la mai multe adrese din Arad si Timisoara. Perchezitii sunt la sediile Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Timisoara si PSD Arad. Vizati de ancheta sunt si trei parlamentari.

- Procurorii DNA au descins luni dimineata la mai multe adrese din Arad si Timisoara. Perchezitii sunt la sediile Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Timisoara si PSD Arad. Vizati de ancheta sunt si trei parlamentari.

- Procurorii DNA au descins luni dimineata la mai multe adrese din Arad si Timisoara. Perchezitii sunt la sediile Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Timisoara si PSD Arad. Vizati de ancheta sunt si parlamentari PSD din Arad.

- Procurorii DNA fac percheziții luni dimineața la sediul PSD Arad, intr-un dosar care ii vizeaza pe parlamentarii aradeni Dorel Caprar și Florin Tripa (PSD), au declarat pentru G4Media.ro surse judiciare. Vizat in dosar este și șeful Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara, Cristian Ilie Ispravnic.…

- Procurorii DIICOT si ofiteri de politie judiciara efectueaza, miercuri, 36 de perchezitii domiciliare in judetele Iasi, Suceava si Botosani, in cadrul unei actiuni de destructurare a unei grupari specializate in contrabanda cu tigari. Potrivit unui comunicat al DIICOT, incepand cu luna ianuarie a acestui…

- Procurorii DIICOT au descins miercuri dimineata la mai multe adrese pentru perchezitii intr-un dosar de trafic de droguri. Vizati de ancheta ar fi si „tovarasii” de petreceri ai lui Ionut Nasleu, director al societatii Piete SA si fost consilier personal al primarului Timisoarei, Nicolae Robu.

- Sapte persoane cu varste intre 21 si 53 de ani au fost retinute in urma unor perchezitii facute de politisti si procurorii DIICOT in judetele Neamt si Harghita, pentru destructurarea unei grupari care se ocupa cu contrabanda cu tigari, scrie news.ro.Politistii de la Serviciul de Combatere…