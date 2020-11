Stiri pe aceeasi tema

- Politistii si procurorii DIICOT Cluj au facut, miercuri, perchezitii in patru judete, intr-un dosar de evaziune fiscala in care membrii unei grupari sunt suspectati ca au provocat un prejudiciu de aproape 3,4 milioane de lei, anunța news.ro.Potrivit DIICOT, zece perchezitii au fost facute,…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj-Napoca, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - S.T. Cluj, efectueaza 10 percheziții la locuințele și sediile societaților comerciale ale unor persoane banuite de constituirea unui grup infracțional organizat și evaziune fiscala in forma…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj-Napoca, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Cluj, efectueaza 10 percheziții la locuințele și sediile societaților comerciale ale unor persoane banuite de constituirea unui grup infracțional organizat și evaziune fiscala in forma…

- Polițiștii clujeni impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - S.T. Cluj, efectueaza 10 percheziții la locuințele și sediile societaților comerciale ale unor persoane banuite de constituirea unui grup infracțional organizat și evaziune fiscala in forma continuata.Conform IPJ Cluj, sunt efectuate cercetari…

- Politistii din Bihor efectueaza, joi dimineața, șapte percheziții, la sediile unor societați, ai caror reprezentanți sunt banuiți ca ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 6 milioane de lei, prin evaziune fiscala și inșelaciune.”In cursul acestei dimineți, polițiștii Serviciului de Investigare a…

- Astazi, politistii din Mureș au efectuat 7 percheziții in județ, intr-un dosar penal de evaziune fiscala in domeniile comerțului, construcțiilor și transporturilor. In consecința, au fost puse in executare doua mandate de aducere, a declarat pentru RTM purtatorul de cuvant al IPJ Mureș, Aurica Sabau:…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din Inspectoratul de Politie Judetean Brasov, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov, fac miercuri 13 perchezitii la domicilii si la sedii de lucru ale unor societati comerciale din judetele Brasov si Covasna, intr-un…

- La aceasta ora, politistii efectueaza 2 perchezitii, in judetul Galati, la locuintele unor persoane banuite de crearea unui prejudiciu de peste 3.700.000 de lei, prin evaziune fiscala. La data de 26 august 2020, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice efectueaza 2 perchezitii…