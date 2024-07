Percheziții DIICOT într-un furt uriaş de criptomonede Procurorii DIICOT au pus sub urmarire penala trei persoane, acuzate ca au transferat ilegal 1.650.000 de criptomonede, echivalentul a aproximativ 120 milioane dolari la data efectuarii tranzactiilor. Pe 23 iulie, procurorii DIICOT impreuna cu politisti din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate – Serviciul de Combatere a Criminalitatii Informatice au pus in aplicare trei mandate de perchezitie domiciliara in Bucuresti, intr-o cauza penala privind savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, frauda informatica cu consecinte deosebit de grave, perturbarea… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

