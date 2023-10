Percheziții DIICOT. Dansatoare din cluburi de noapte, obligate să se prostitueze Percheziții DIICOT de amploare! Duminica dimineața, procurorii DIICOT impreuna cu polițiști ai Direcției de Investigații Criminale din cadrul IGPR, au pus in aplicare 17 mandate de percheziție domiciliara in municipiile București și Constanța, dar și pe raza județului Ilfov. Conform anchetatorilor, se fac verificari intr-un dosar cu privire la savarsirea infractiunilor de proxenetism si constituirea unui grup infractional organizat. Potrivit unui comunicat emis de DIICOT, incepand cu anul 2017, pe raza municipiilor București și Constanța s-a constituit și acționeaza un grup infracțional organizat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Mascatii” de la DIICOT participa, duminica, la 17 perchezitii efectuate in Bucuresti, Ilfov si Constanta, respectiv intr-un dosar de proxenetism. Oamenii legii au luat cu asalt mai multe locatii din judetele amintite. Sunt vizate inclusiv sediul si punctele de lucru ale unor persoane juridice. Stripteuzele…

- Procurorii DIICOT si politistii fac, duminica, 17 perchezitii in Bucuresti si Constanta, la mai multe cluburi de noapte, unde sunt vizate persoane suspectate de proxenetism si constituirea unui grup infractional organizat. Potrivit anchetatorilor, dansatoarele de striptease din aceste cluburi practicau…

- Duminica dimineața, procurorii DIICOT – Structura Centrala impreuna cu polițiști ai Direcției de Investigații Criminale din cadrul IGPG pun in aplicare 17 mandate de percheziție domiciliara in municipiile București și Constanța, dar și pe raza județului Ilfov, inclusiv la sediul și punctele de lucru…

- Politistii Directiei de Investigatii Criminale din Politia Romana, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. Structura Centrala, au pus in aplicare 17 mandate de perchezitie domiciliara in municipiile Bucuresti si Constanta, precum si in judetul Ilfov.Scopul acestei operatiuni a fost combaterea unui grup…

- In aceasta dimineața, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Prahova – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, pun in executare 14 mandate de percheziție domiciliara in municipiul București și in județele Argeș, Calarași, Constanța, Dambovița, Ilfov și Prahova, intr-o cauza penala…

- Perchezitii miercuri in Bucuresti si in Ilfov, intr-un dosar vizand tranzactii succesive de vanzare-cumparare pentru imobile si terenuri aflate in patrimoniul unei institutii publice, prin utilizarea unor sentinte judecatoresti falsificate. ”Astazi, 12 iulie, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii…