- In aceasta dimineata, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Vaslui, efectueaza 85 de perchezitii domiciliare in judetele Vaslui, Suceava, Neamt, Iasi, Bacau, Constanta si Dambovita. Astazi, 11 decembrie a.c., peste 200 de politisti,…

- Procurorii DIICOT si ofiteri de politie judiciara efectueaza, miercuri, 386 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si 28 de judete, in cadrul unor ample actiuni ce vizeaza destructurarea unor grupari infractionale de criminalitate organizata. Potrivit unui anunt al DIICOT, in contextul epidemiologic…