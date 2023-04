Percheziții de amploare la vânzătorii de fier vechi din Dâmbovița. Sute de polițiști și comisari de mediu participă la descinderi Zeci de comisari ai Garzii de Mediu și aproximativ 300 de polițiști au descins, marți dimineața, in localitatea Balteni, din Dambovița, intr-un dosar referitor la o rețea de vanzare de fier vechi și de alte deșeuri. Potrivit Poliției Romane, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa […] The post Percheziții de amploare la vanzatorii de fier vechi din Dambovița. Sute de polițiști și comisari de mediu participa la descinderi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

