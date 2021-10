Percheziții de amploare la una dintre cele mai puternice rețele de trafic de migranți Polițiștii și procurorii fac percheziții, marți dimineața, la mai multe locații din Timișoara și Ciacova, unde au gasit ascunși migranții afgani care incercau sa ajunga in Vestul Europei. Ajungeau sa plateasca pana la 2.000 de euro fiecare membrilor unei rețele de trafic de migranți. 27 de persoane sunt vizate in ancheta. O operațiune de proporții a DIICOT este in desfașurare, marți dimineața, pentru prinderea membrilor celei mai puternice grupari de trafic de migranți care acționa in vestul Romaniei. 27 de suspecți vor fi duși la audieri. Este una dintre cele mai de amploare descinderi din acest… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

