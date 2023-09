Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de perchezitii au loc marti dimineata in judetul Bistrita-Nasaud, la un grup ai carui membri au sustras sau procurat ilegal arme de foc din Spania sau din alte tari UE, le-au introdus in Romania si le-au plasat in circuitul ilegal, inclusiv pentru braconaj cinegetic. De asemenea, vindeau si droguri in…

- Trei persoane au fost reținute pentru trafic de droguri, in urma a 8 percheziții efectuate marți de procurorii DIIOCT Bistrița-Nasaud și polițiștii SCCO Bistrița-Nasaud. Doua dintre persoanele reținute vor fi prezentate instanței cu propunere de arestare preventiva, iar cea de a treia a fost pusa sub…

- In cursul zilelor de 16 și 17 august 2023, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul PICCJ – Secția de urmarire penala și criminalistica, organele de urmarire penala din cadrul Poliției de Frontiera Romane și lucratorii specializați din cadrul Jandarmeriei Romane au pus in aplicare un numar de…

- Oamenii legii au efectuat astazi percheziții in 28 de locații, intr-un dosar penal pornit pe fapta contrabanda cu țigari, in care sint vizate 13 persoane. Urmarirea penala a fost pornita urmare a schimbului de informații cu autoritațile din Romania, care in martie 2021 au efectuat percheziții in interiorul…