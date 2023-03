Percheziții de amploare într-un dosar privind banii pentru cazarea refugiaților ucraineni/Prejudiciu URIAȘ Se fac percheziții de amploare, vineri, la domiciliile unor persoane banuite de obținere ilegala de fonduri și fals in inscrisuri sub semnatura privata. Anunțul a venit, vineri, de la IGPR. E vorba de un dosar ce vizeaza inclusiv funcționari din cadrul unei unitați administrativ teritoriale. Și in care prejudiciul e unul uriaș – de aproape […] The post Percheziții de amploare intr-un dosar privind banii pentru cazarea refugiaților ucraineni/Prejudiciu URIAȘ first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

