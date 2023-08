Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice ndash; Sector 4 au pus in executare noua mandate de perchezitie domiciliara si doua mandate de aducere, in judetele Vrancea si Bacau, intr un dosar penal de evaziune fiscala in forma continuata."In fapt, in perioada 2013 ndash; 2017,…

- Un barbat și o femeie sunt cercetați de polițiștii din Capitala pentru evaziune fiscala in forma continuata cu un prejudiciu de peste 1,7 milioane de lei.Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din Sectorul 4 au facut 9 percheziții domiciliare și au pus in executare doua…

- Doua percheziții au avut loc miercuri, in Bistrița și Salva, intr-un dosar de delapidare, in care prejudiciul este de peste doua milioane lei. Un barbat a fost reținut pentru 24 de ore și risca sa ajunga dupa gratii pentru 30 de zile. Oamenii legii au pus sub sechestru doua autoturisme și un apartament,…

- O femeie de 51 de ani a fost arestata preventiv pentru o perioada de 30 de zile pentru ca, in calitate de director financiar al unei companii farmaceutice, si-ar fi insusit din activul societatii 18.000.000 de lei. „La data de 19 iulie, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti…

- O femeie din Bistrița a a fost reținuta pentru evaziune fiscala, dupa ce, timp de 10 ani, a obținut venituri din inchirierea unor spații de birouri, care in cea mai mare parte nu au fost declarate la Fisc. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Bistrița-Nasaud, sub…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Argeș, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești și Tribunalul Argeș, au efectuat marți, 30 mai, 17 percheziții, in trei cauze penale, la sediul unor societați comerciale și la locuințele unor…

- Polițiștii au facut 7 percheziții domiciliare in Constanța, Calarași și București, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 1,8 milioane de lei.Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice al IPJ Constanța, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din Olt au executat 28 de percheziții la persoane banuite de evaziune fiscala. Perchezițiile au fost la persoane juridice banuite de evaziune fiscala in forma continuata, in județele: Olt (11), Giurgiu (1), Ilfov (2), municipiul București…