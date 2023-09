Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Apar detalii incredibile in acest caz. Doi dintre suspecții din grupul de traficanți de droguri sunt profesori, buzoieni, cuplucare formeaza un cuplu. El este cadru didactic la o unitate de invațamant din Patarlagele, in timp ce ea este psihopedagog la Liceul pentru Deficienți de Auz. *Știre…

- Zeci de perchezitii au loc marti dimineata in judetul Bistrita-Nasaud, la un grup ai carui membri au sustras sau procurat ilegal arme de foc din Spania sau din alte tari UE, le-au introdus in Romania si le-au plasat in circuitul ilegal, inclusiv pentru braconaj cinegetic. De asemenea, vindeau si droguri in…

- Zeci de perchezitii au loc marti dimineata in judetul Bistrita-Nasaud, la un grup ai carui membri au sustras sau procurat ilegal arme de foc din Spania sau din alte tari UE, le-au introdus in Romania si le-au plasat in circuitul ilegal, inclusiv pentru braconaj cinegetic. De asemenea, vindeau si droguri in…

- Zeci de perchezitii au loc marti dimineata in judetul Bistrita-Nasaud, la un grup ai carui membri au sustras sau procurat ilegal arme de foc din Spania sau din alte tari UE, le-au introdus in Romania si le-au plasat in circuitul ilegal, inclusiv pentru braconaj cinegetic. De asemenea, vindeau si droguri…

- In cursul zilelor de 16 și 17 august 2023, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul PICCJ – Secția de urmarire penala și criminalistica, organele de urmarire penala din cadrul Poliției de Frontiera Romane și lucratorii specializați din cadrul Jandarmeriei Romane au pus in aplicare un numar de…