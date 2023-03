Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism - Structura Centrala impreuna cu polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate București efectueaza 23 de perchezitii domiciliare in municipiul București, intr-o cauza av&aci ...

- Peste 100 de polițiști din cadrul structurilor de investigare a criminalitații economice, investigații criminale, criminalistica, arme explozivi și substanțe periculoase, acțiuni speciale și ordine publica efecueaza luni 23 percheziții in Capitala și trei județe.

- Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au efectuat, in perioada 23 februarie ndash; 8 martie 2023, 63 de perchezitii.In cadrul dosarelor penale intocmite pe numele unor persoane banuite de infractiuni economice, au fost instituite masuri asiguratorii…

- FOTO, VIDEO| Percheziții de amploare in Alba și alte județe la traficanții de migranți: Ce au gasit polițiștii și cum ajungeau banii la membrii gruparii FOTO, VIDEO| Percheziții de amploare in Alba și alte județe la traficanții de migranți: Ce au gasit polițiștii și cum ajungeau banii la membrii gruparii…

- FOTO VIDEO| PERCHEZIȚII in Alba și alte județe la traficanții de migranții: Peste 60 de persoane vor fi conduse la audieri FOTO VIDEO| PERCHEZIȚII in Alba și alte județe la traficanții de migranții: Peste 60 de persoane vor fi conduse la audieri La data de 28 februarie 2023, polițiștii Direcției de…

- Polițiștii fac, joi, peste 80 de percheziții pentru investigarea unor infracțiuni din domeniul silvic și infracțiuni informatice, anunța IGPR. Peste jumatate dintre aceste descinderi au loc in județul Suceava – e vorba de nu mai puțin de 55 de percheziții. Din cate au anunțat reprezentanții Poliției,…

- Peste 50 de percheziții sunt efectuate azi in județul Suceava, pentru investigarea unor infracțiuni informatice și din domeniul silvic. Acțiunea este una de amploare și, potrivit unui comunicat al poliției, se desfașoara pe raza a 15 județe și a municipiului București.Acțiunea este desfașurata de ...

- Peste 150 de perchezitii au loc miercuri dimineata in Bucuresti si in 23 de judete, la persoane si firme suspectate de detinere ilegala de articole pirotehnice, in cadrul Planului de actiune ,,Foc de Artificii”, soldat pana acum cu confiscarea a peste 100 de tone de materiale pirotehnice, informeaza…