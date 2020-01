Percheziții de AMPLOARE în Capitală: se intră puternic în piața peștelui Politistii fac joi dimineata opt perchezitii in Capitala, intr-un dosar penal in care mai multe persoane sunt banuite ca, folosind unelte de pescuit interzise de lege, ar fi sustras peste dintr-un lac privat si apoi l-ar fi comercializat catre societati sau piete din Bucuresti si catre populatie, in conditiile in care pestele ar fi fost depozitat o perioada lunga in autovehicule si ar fi fost transportat fara autorizatie sanitar veterinara. Citește și: SURSE - PNL pregatește o mutare care va provoca CUTREMUR in politica: liberalii trec la saltele ”La data de 16 ianuarie 2020, politistii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape trei tone de droguri au fost scoase de pe piata de politisti si procurori DIICOT, in primele 11 luni ale anului 2019. Au fost destructurate 57 de grupuri de traficanti de stupefiante, anunta Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR), potrivit Mediafax . Infractionalitatea in domeniul drogurilor…

- Atenție de unde luați taxiuri in București! Polițiștii locali au stabilit principalele zone in care clienții risca sa fie inșelați. Pe lista sunt Piața Unirii, Centrul Istoric și Gara de Nord. Iar cele mai frecvente nereguli sunt refuzul cursei sau suprapretul.

- DESCINDERI… Procurorii DIICOT au facut, in aceasta dimineața, zeci de percheziții in Bucuresti și mai multe județe din țara, dintre care 13 la sediile unor instituții de invațamant superior. Este vorba de 76 de perchezitii care au loc in Capitala dar și in Brașov, Bistrita-Nasaud, Ilfov, Giurgiu, Calarași,…

- PERCHEZIȚII de AMPLOARE pe raza a 12 județe și a municipiului București . Fraudare a examenelor de licența sau disertație PERCHEZIȚII LA PERSOANE BANUITE DE FRAUDE INFORMATICE ȘI INFRACȚIUNI DE CORUPȚIE La aceasta ora, polițiștii specializați in combaterea criminalitații organizate impreuna cu procurorii…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, duminica, in jurul orei 12,00, pe DN1 Bucuresti - Brasov, traficul rutier se desfasoara in conditii de aglomeratie pe sensul de coborare, catre Capitala. Astfel, de la limita cu judetul Brasov, kilometrul 138, pana in centrul…

- Politistii au confiscat 1.500 de kilograme de articole pirotehnice in urma unei perchezitii la locuinta unei persoane care este banuita ca ar fi comercializat catre publicul larg astfel de produse destinate exclusiv pirotehnistilor autorizati sau folosirii in scopuri tehnice. "La data…

- Politistii efectueaza, marti dimineata, trei perchezitii in Bucuresti si judetul Ilfov, intr-un dosar privind angajarea unei persoane, cu acte false, la o companie nationala ce are ca obiect de activitate transportul si furnizarea energiei electrice. Potrivit unor surse judiciare, este…