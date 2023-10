Percheziții de amploare în București și în alte șase județe. Peste 200 de credite online, obținute cu buletine false Polițiștii fac, miercuri, 14 percheziții in București și județele Timiș, Brașov, Dambovița, Gorj, Mehedinți, Ilfov, intr-un dosar penal pentru inșelaciune, fals informatic, fals material in inscrisuri oficiale și uz de fals. Din cercetari a reieșit ca, in perioada octombrie 2022 – ianuarie 2023, ar fi fost utilizate 73 de carți de identitate reale și 160 de carți de identitate falsificate, cu ajutorul carora s-ar fi obținut 233 de credite online. Prejudiciul in acest caz se ridica la valoarea de 1.079.300 de lei, confom IGPR. La sediul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș vor fi audiate peste… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

