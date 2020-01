Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Alba Iulia, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Blaj, efectueaza 13 percheziții in județele Alba și Sibiu.Astazi, 21 ianuarie 2020, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate…

- Ziarul Unirea Percheziții de amploare intr-un caz de falsificare de bani și inșelaciune in județele Alba și Sibiu! 9 mandate de aducere pentru o grupare care ar fi falsificat peste 2.000 de euro pentru a cumpara animale Percheziții de amploare intr-un caz de falsificare de bani și inșelaciune in județele…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Alba Iulia, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Blaj, efectueaza marti, 21 ianuarie, un numar de 13 perchezitii in judetele Alba si Sibiu.

- La data de 17.12.2019, procurorii DIICOT ndash; Serviciul Teritorial Timisoara impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Timisoara au efectuat un numar de 4 de perchezitii domiciliare pe raza judetului Timis, la locuintele a 5 suspecti, cu…

- PERCHEZIȚII de AMPLOARE la Viseu de Sus. Trei barbati au fost ARESTAȚI PERCHEZIȚII DOMICILIARE ȘI AUTO INTR-UN DOSAR DE FAVORIZAREA FAPTUITORULUI ȘI ABUZ IN SERVICIU Ieri, 9 decembrie, politistii Brigazii de Combatere a Crimei Organizate Cluj-Napoca – Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate…

- In dimineata de 29 noiembrie a.c., politistii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate Calarasi, impreuna cu D.I.I.C.O.T. ndash; B.T. Calarasi, au organizat un flagrant delict, urmat de efectuarea a 9 perchezitii domiciliare,…

- Politia Metropolitana din Londra a efectuat, joi, cu participarea unor ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi, 16 perchezitii domiciliare in capitala...

- Trei persoane au fost retinute si alte 9 sunt cercetate sub control judiciar in urma unor descinderi de amploare organizate ieri, 31 octombrie, de politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti - Serviciul de Combatere a Finantarii Terorismului si Spalarii Banilor, in mai multe…